Суд оштрафовал ушедший из России Spotify на рекордно низкую сумму

В Москве суд оштрафовал музыкальный сервис Spotify за отказ локализовать данные россиян. Штраф примечателен своим размером – 500 тыс. руб., хотя статья КоАП, по которой вынесено решение, предусматривает штраф от 1 млн руб.

Сервис уже несколько месяцев не работает в России – он принял решение об уходе из страны после начала военной спецоперации РФ на Украине. При этом Spotify потерял около 600 тыс. платных подписчиков.

В начале года власти назвали Spotify в числе "компаний-отличников", выполняющих требования так называемого закона о "приземлении" в России IT-гигантов.