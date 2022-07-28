28 Июля 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Суд оштрафовал ушедший из России Spotify на рекордно низкую сумму

В Москве суд оштрафовал музыкальный сервис Spotify за отказ локализовать данные россиян. Штраф примечателен своим размером – 500 тыс. руб., хотя статья КоАП, по которой вынесено решение, предусматривает штраф от 1 млн руб.

Сервис уже несколько месяцев не работает в России – он принял решение об уходе из страны после начала военной спецоперации РФ на Украине. При этом Spotify потерял около 600 тыс. платных подписчиков.

В начале года власти назвали Spotify в числе "компаний-отличников", выполняющих требования так называемого закона о "приземлении" в России IT-гигантов.

Теги: spotify, штраф, локализация данных



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