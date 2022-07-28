Для священников VIP-похороны, для атеистов - "эконом". Ритуальная служба Салехарда разделила "клиентов" по религиозным взглядам

В Салехарде городская ритуальная служба разделила покойников по религиозным взглядам, выделив в отдельные категории священнослужителей и атеистов, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте ритуальной службы предлагается два вида услуг: погребение и кремация. Стоимость услуг разнится в зависимости от класса: "эконом", "стандарт" и "VIP".

Стоимость кремации класса "эконом" составляет 11 тыс. руб., погребение - 13 тыс. 900 руб. Для класса "стандарт" - кремация - 22 тыс. руб., погребение - от 33 тыс. 840 руб. Никаких особых почестей "простолюдинам" не полагается. В стоимость включены гроб, транспортировка и "погрузо-разгрузочные работы".

VIP-похороны для чиновников включают в себя использование "качественных и дорогих материалов" и живых цветов. Перевозка высокопоставленных покойников осуществляется на "статусных автомобилях бизнес-класса". Стоимость погребения составляет от 56 тыс. 300 руб. Кремации - от 41 тыс. руб.

В VIP-категорию ритуальная служба включила чиновников, силовиков и священнослужителей.

Получить комментарий от ритуальной службы не удалось. На звонок по номеру, указанному на сайте, ответила женщина, которая подтвердила, что они занимаются "ритуальными услугами". Но, узнав, что звонит журналист собеседница заявила, что "с Салехардом не работают" и бросила трубку, отказавшись давать какие-либо комментарии.