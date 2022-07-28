28 Июля 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
(2019) | Фото: форум Утро

Для священников VIP-похороны, для атеистов - "эконом". Ритуальная служба Салехарда разделила "клиентов" по религиозным взглядам

В Салехарде городская ритуальная служба разделила покойников по религиозным взглядам, выделив в отдельные категории священнослужителей и атеистов, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте ритуальной службы предлагается два вида услуг: погребение и кремация. Стоимость услуг разнится в зависимости от класса: "эконом", "стандарт" и "VIP".

Стоимость кремации класса "эконом" составляет 11 тыс. руб., погребение - 13 тыс. 900 руб. Для класса "стандарт" - кремация - 22 тыс. руб., погребение - от 33 тыс. 840 руб. Никаких особых почестей "простолюдинам" не полагается. В стоимость включены гроб, транспортировка и "погрузо-разгрузочные работы".

Ритуальная сслужба, сайт(2022)|Фото: salekhard.gsritual.info

Ритуальная служба, сайт(2022)|Фото: salekhard.gsritual.info

VIP-похороны для чиновников включают в себя использование "качественных и дорогих материалов" и живых цветов. Перевозка высокопоставленных покойников осуществляется на "статусных автомобилях бизнес-класса". Стоимость погребения составляет от 56 тыс. 300 руб. Кремации - от 41 тыс. руб.

В VIP-категорию ритуальная служба включила чиновников, силовиков и священнослужителей.

Ритуальная служба, сайт(2022)|Фото: salekhard.gsritual.info

Ритуальная служба, сайт(2022)|Фото: salekhard.gsritual.info

Получить комментарий от ритуальной службы не удалось. На звонок по номеру, указанному на сайте, ответила женщина, которая подтвердила, что они занимаются "ритуальными услугами". Но, узнав, что звонит журналист собеседница заявила, что "с Салехардом не работают" и бросила трубку, отказавшись давать какие-либо комментарии.

Теги: Ритуальные услуги, священнослужители, атеисты, VIP-похороны, VIP-кремация



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