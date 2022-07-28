Организаторы "Атмофеста" собирают волонтеров для съемок мероприятий и помощи гостям

Организаторы, полюбившегося всем екатеринбуржцам фестиваля "Атмофест" (ранее "Атмосфера"), приглашают на работу волонтеров. Сады в центре уральской столицы начнут появляться уже 1 августа, сам же фестиваль будет открыт для горожан с 12 по 21 августа.

В обязанности волонтеров будут входить:

фотографирование и видеосъёмка;

регулирование на входных группах;

полив растений в утренние и вечерние часы;

поддержание порядка и чистоты на территории фестиваля;

помощь гостям в навигации по территории;

регистрация слушателей, ассистирование, координация технических специалистов, содержание лектория в чистоте.

Как Накануне.RU сообщало ранее, по завершению фестиваля, каждый из садов будет подготовлен к переносу на постоянное место жительства в разные районы города. О том, что это за места, читайте в другом материале Накануне.RU.

Организаторы также предупреждают, что в связи с мероприятием, парковка на площади будет закрыта с 1 августа по 5 сентября.