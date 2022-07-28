Путин собрал заседание Совбеза РФ по поводу работы Роскосмоса

Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности РФ обсудить "некоторые вопросы работы Роскосмоса, его отдельные направления". На заседании СБ в четверг глава государства напомнил, что в Роскосмосе "произошли кадровые изменения". Доклад на эту тему Путин попросил сделать секретаря СБ Николая Патрушева.

На прошлой неделе в отставку с поста главы Роскосмоса был отправлен Дмитрий Рогозин, его место занял бывший вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. На этой неделе он провел первую рабочую встречу с Путиным. В Кремле заявляли, что отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе. Тем не менее, известно, что за прошедшие годы было возбуждено внушительное количество уголовных дел, связанных с коррупцией, мошенничеством, растратами людей, имеющих отношение к Роскосмосу. Сам президент неоднократно призывал покончить с этим явлением в отрасли, но случаи воровства продолжают выявлять.