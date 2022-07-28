28 Июля 2022
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Политика В России
Дмитрий Рогозин (2020) | Фото: Министерство обороны РФ

Путин собрал заседание Совбеза РФ по поводу работы Роскосмоса

Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности РФ обсудить "некоторые вопросы работы Роскосмоса, его отдельные направления". На заседании СБ в четверг глава государства напомнил, что в Роскосмосе "произошли кадровые изменения". Доклад на эту тему Путин попросил сделать секретаря СБ Николая Патрушева.

На прошлой неделе в отставку с поста главы Роскосмоса был отправлен Дмитрий Рогозин, его место занял бывший вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов. На этой неделе он провел первую рабочую встречу с Путиным. В Кремле заявляли, что отставка Рогозина не связана с претензиями к его работе. Тем не менее, известно, что за прошедшие годы было возбуждено внушительное количество уголовных дел, связанных с коррупцией, мошенничеством, растратами людей, имеющих отношение к Роскосмосу. Сам президент неоднократно призывал покончить с этим явлением в отрасли, но случаи воровства продолжают выявлять.

Теги: владимир путин, роскосмос, совет безопасности, юрий борисов, дмитрий рогозин



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