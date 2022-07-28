Канцлер Австрии: Эмбарго на газ из России невозможно

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о невозможности введения эмбарго на газ из России.

Политик отметил, что не только Австрия зависима от российского газа, от него также зависит промышленность Германии.

"А если она рухнет, то австрийская тоже рухнет, нас ждет массовая безработица", — цитирует ТАСС Нехаммера. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Напомним, власти Венгрии выступают против санкций, которые угрожают газоснабжению страны. Также Венгрия заявила о том, что готова наложить вето на возможное решение ЕС о введении нефтяного эмбарго против России.