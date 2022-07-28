28 Июля 2022
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Общество Челябинская область
Сварщик (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области выросло количество смертельных случаев на производстве

В Челябинской области вырос уровень травматизма на работе. За полгода в областную Федерацию профсоюзов поступило 137 извещений о произошедших несчастных случаях, за аналогичный период прошлого года было 128.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области, 88 признаны страховыми, то есть связанными с производством, из них 20 со смертельным исходом, а 63 - тяжелые несчастные случаи. При этом тяжелые несчастные случаи и случаи со смертельным исходом участились на предприятиях, где нет первичной профсоюзной организации.

Случаи гибели работников в основном наступали от падения с высоты, ДТП, электротравм и зажатия между механизмами. Большая часть пострадавших (35%) – сотрудники в возрасте 36-45 лет.

В Федерации подчеркнули, что они зафиксировали 39 случаев, когда смерть на территории работодателя по решению комиссии квалифицируется как не связанная с производством.

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимова сообщил, что будет поднимать этот вопрос на областной межведомственной комиссии по охране труда и на региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Теги: работа, производство, несчастный случай,



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