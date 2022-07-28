Fan ID на домашние матчи "Урала" оформили около 10 тысяч человек

Цифровую "карту болельщика" для посещения игр РПЛ на "Екатеринбург-Арене" (домашний стадион ФК "Урал") оформили около 10 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, ссылаясь на данные МФЦ региона.

Напомним, уже завтра состоится первый в истории чемпионатов России матч с допуском зрителей по Fan ID – встреча "Урала" и "Краснодара". "Карту болельщика" нужно иметь для покупки билета и прохода на сам стадион.

По данным билетных касс и ФК "Урал", на игру с "Краснодаром" на сегодняшний день продано 3,5 тысячи билетов. Однако можно предположить, что завтра на стадионе будет больше зрителей: несколько поклонников "Урала" рассказали Накануне.RU, что собираются на этот матч, но купят билеты позже.

Также на "Екатеринбург-Арене" будут 86 волонтеров. Они проинструктированы на случай широкого круга вопросов, включая применение системы паспорта болельщиков.

Напомним, что сегодня и завтра возле домашнего стадиона уральцев будет работать временный МФЦ для оформления Fan ID.