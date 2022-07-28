Готов фюзеляж первого полностью российского "Сухого суперджета New"

Готов фюзеляж первого полностью российского "Сухого суперджета New"

Фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолёта "Сухой суперджет New" готов, он прибудет на аэродром Жуковский для испытаний в ЦАГИ на этой неделе.

"Первый фюзеляж полностью импортозамещенного "Суперджета – New" готов. Сейчас ОАК готовит его отправку в Москву, ожидается прибытие на аэродром в Жуковском на этой неделе. Доставят транспортным самолетом для прочностных испытаний в профильном авиационном институте", - сообщил ТАСС источник, близкий к "Ростеху".

Напомним, Министерство промышленности и торговли РФ объявило конкурс на 15,6 млрд руб. на проведение наземных и лётных испытаний максимально импортозамещенной модификации самолёта "Сухой суперджет New". Завершить работы – подготовить стендовую базу, провести испытания агрегатов планера и его систем и изготовить опытные образцы – необходимо до 15 ноября 2023 г.