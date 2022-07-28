28 Июля 2022
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SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

Готов фюзеляж первого полностью российского "Сухого суперджета New"

Готов фюзеляж первого полностью российского "Сухого суперджета New"
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Фюзеляж первого полностью импортозамещенного самолёта "Сухой суперджет New" готов, он прибудет на аэродром Жуковский для испытаний в ЦАГИ на этой неделе.

"Первый фюзеляж полностью импортозамещенного "Суперджета – New" готов. Сейчас ОАК готовит его отправку в Москву, ожидается прибытие на аэродром в Жуковском на этой неделе. Доставят транспортным самолетом для прочностных испытаний в профильном авиационном институте", - сообщил ТАСС источник, близкий к "Ростеху".

Напомним, Министерство промышленности и торговли РФ объявило конкурс на 15,6 млрд руб. на проведение наземных и лётных испытаний максимально импортозамещенной модификации самолёта "Сухой суперджет New". Завершить работы – подготовить стендовую базу, провести испытания агрегатов планера и его систем и изготовить опытные образцы – необходимо до 15 ноября 2023 г.

Теги: SSj New, Сухой суперджет New



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