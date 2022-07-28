28 Июля 2022
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Политика Свердловская область
глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова (2017) | Фото:http://asbestadm.ru/

Наталья Тихонова осталась в кресле главы Асбеста

Наталья Тихонова была переизбрана главой Асбеста, сообщает пресс-служба местной администрации. Решение было принято сегодня а заседании думы Асбестовского городского округа.

"28 июля 2022 года на заседании думы Асбестовского городского округа Наталья Робертовна Тихонова избрана главой Асбестовского городского округа", - говорится в сообщении.

Напомним, что за место главы муниципалитета также боролся начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики города Иван Епимахов. 11 сентября в Асбесте также пройдут выборы депутатов городской думы, в которых в качестве кандидата примет участие основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Теги: Наталья Тихонова, Асбест, переизбрание



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