Житель Таганрога осужден на четыре года за кражу из "самолета судного дня"

Таганрогский городской суд приговорил к четырем годам в колонии строгого режима местного жителя Жору Хачунца за кражу авиационного оборудования из Ил-80 (самолета "Судного дня").

Также суд удовлетворил иск Минобороны России на сумму 2,7 миллиона рублей, передает ТАСС.

Ранее прокурор запросил 4,5 года колонии строгого режима для обвиняемого.

Напомним, в декабре 2020 года на аэродроме в Ростовской области вор вскрыл грузовой люк и украли аппаратуру из самолета Ил-80. В январе задержали и арестовали подозреваемого в краже оборудования из "самолета Судного дня". Местные СМИ писали, что мужчина – многодетный отец.