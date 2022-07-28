Трое екатеринбуржцев продали личные данные более 5,7 тысяч клиентов банка за 6,5 миллиона рублей

Верх-Исетский районный суд признал виновными троих екатеринбуржцев, продававших личные данные клиентов банка в коммерческих целях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Известно, что до октября 2019 года один из обвиняемых узнал, что сможет получить персональные данные о клиентах банков - контактную информацию, сведения о суммах кредита и страховой премии, дате и месте заключения кредита, а также название банка. Для получения сведений он обратился к исполнительному директору финансово-юридического агентства, которое выдавало кредиты и возвращало страховые премии по заключенным договорам. После того, как тот согласился выплатить вознаграждения за полученные сведения, зачинщик обратился уже к своему знакомому, попросив найти человека, осуществляющего управленческие функции в одном из банков.

В дальнейшем, с ноября 2019 года по июнь 2021 года директор регионального центра банка передал одному из обвиняемых информацию не менее чем о 5 тыс. 613 клиентах, которая затем перешла к исполнительному директору агентства. За это последний передал обвиняемому вознаграждение в размере 5,6 млн рублей, 2,6 млн из которых были переданы второму обвиняемому. Из них 1,6 млн были перечислены директору регионального центра за предоставленные сведения.

По аналогичной схеме первый обвиняемый собрал сведения о не менее 100 клиентах другого банка от неустановленного лица, за что получил 600 тыс. рублей, 300 из которых передал тому самому неустановленному лицу. За еще информацию о еще 60 клиентах третьего банка обвиняемому выплатили 300 тыс., 200 из которых перешли неустановленному лицу.

После того, как история вскрылась, материалы дела были переданы в суд, который назначил директору регионального центра банка 3,5 года исправительной колонии строгого режима, со штрафом свыше 5 млн рублей (3-кратная сумма коммерческого подкупа), с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 2 года.

Посредники отделались условным сроком - от 3,5 до 4,5 лет и штрафом в 11,7 млн рублей одному (7-кратная сумма коммерческого подкупа) и свыше 8,4 млн рублей второму (5-кратная сумма коммерческого подкупа). Приговор не вступил в законную силу.