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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Тюменский облсуд распустил коллегию присяжных, которые якобы оправдали Виталия Бережного. Процесс начинается снова

Тюменский областной суд распустил коллегию присяжных заседателей по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменки, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Решение принято потому, что присяжные нарушили тайну совещательной комнаты.

"Тюменский областной суд сформирует новый состав коллегии присяжных заседателей и судебный процесс по этому делу начнется с самого начала. Сегодня Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты. Об этом свидетельствуют факты распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был. Согласно п.5 ч.2 ст. 333 и ч.4 ст.341 УПК РФ вердикт коллегии признан несостоявшимся. Теперь рассмотрение уголовного дела начинается с самого начала".

Напомним, решение должны были вынести 25 июля, однако суд все время переносили на следующий день. Позднее в СМИ появилась информация, что присяжные якобы вынесли оправдательный приговор. Якобы предпринималась попытка давления на присяжных заседателей, с целью изменить вердикт на обвинительный.

Однако в суде отрицают эту информацию, заявив, что судом неукоснительно соблюдаются все нормы уголовно-процессуального права.

Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

Подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

СМИ сообщали, что преступление Бережной якобы совершил после употребления наркотика, который усиливает возбуждение. Также была информация, что во время разговора с правоохранителями он "хладнокровно и цинично рассказал о преступлении". Запись разговора якобы попала на видеорегистратор.

При этом сам Бережной после заявил, что будто бы признательные показания у него были выбиты пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Правоохранители уже выносили отказ в возбуждении уголовного дела по сообщению о противоправных действиях сотрудников полиции в отношении Бережного, аргументируя это тем, что подозреваемый отказался от признательных показаний для того, чтобы защититься от обвинения и остаться на свободе. "Сам Бережной этого не скрывал, так как говорил, что очень любит жизнь и сделает все, чтобы только остаться в живых, понимая, что за содеянное его могут лишить жизни в местах лишения свободы. Для него вопрос его осуждения — это вопрос жизни и смерти", — указано в постановлении.

Теги: суд, Виталий Бережной, приговор, присяжные



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