Минпросвет России предлагает пятилетний мораторий на ЕГЭ на территории Украины, подконтрольной РФ

Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил ввести пятилетний мораторий на сдачу ЕГЭ на территориях Украины, подконтрольных ВС РФ.

"Что касается единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, то на сегодняшний день предложение какое <…> Нужно ввести мораторий на пять лет. И, соответственно, на это время, если надо потом, мы его продлим, единый государственный экзамен и основной государственный экзамен только по желанию дать возможность ребятам сдавать", - цитирует министра "Интерфакс".

На территории ЛНР и ДНР в этом году организовали несколько пунктов, где выпускники могли сдать ЕГЭ, признаваемый в России.