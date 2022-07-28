28 Июля 2022
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Общество Свердловская область
детский сад Нижний Тагил (2012) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге заведующую частным детсадом судят за хищение почти 60 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело заведующей частным детским садом. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обвиняемая несколько лет незаконно получала субсидии из регионального бюджета. По версии следствия, заведующая ежегодно предоставляла в министерство образования и молодежной политики недостоверные сведения о численности воспитанников. Кроме этого, она вносила ложные данные в отчеты о расходовании средств.

Например, женщина указала сведения о 264 воспитанниках детского сада за 2016 год при фактическом его посещении всего 29 детьми. Всего обвиняемая получила из бюджета Свердловской области свыше 66,5 млн рублей в виде субсидий. Как показало расследование, из них мошенническим способом ей перешло более 57 млн рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд уральской столицы.

Теги: детсад, мошенничество, суд, Екатеринбург



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