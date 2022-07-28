Беглов мешает бизнесу Пригожина начать восстановительные работы Дома Трезини

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вставляет палки в колеса связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным компании "Строй Реставрация". Она могла начать ремонтные работы в Доме Трезини на Васильевском острове еще в прошлом году. Несмотря на просьбу ускорить бюрократические процессы и наличие всех соответствующих документов на руках, Смольный показательно затягивает процесс одобрения.

Известно, что одно из нежилых помещений Дома Трезини находилось на балансе Фонда творческих мастерских (ФТМ). Причем договор с Союзом архитекторов России был расторгнут в 2006 году. Помещение стояло пустое — им не пользовались, а мастерская переехала на другой адрес. Однако отправленный администрации Смольного полгода назад проект КИО остается неподписанным.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев Смольного, журналисты предполагают, что дело в нежелании Беглова выдавать разрешение компании Пригожина заниматься реставрацией, хотя последний делает это на свои деньги.