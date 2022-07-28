Песков призвал относиться как к фейку к публикации NYT о потерях России на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком публикацию американской газеты The New York Times о потерях российской армии на Украине.

"Это же не заявление американской администрации. Это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением фейков", - цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что такая практика "встречается все чаще и чаще". "Так к этому и следует относиться", - заключил он.

В апреле официальный представитель Кремля прокомментировал свои слова в интервью телеканалу Sky News о "значительных потерях" российской стороны в ходе спецоперации на Украине.

Он отметил, что исходил из последних озвученных Минобороны данных о потерях – 1351 человек за месяц операции.