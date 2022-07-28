Главком ВСУ доложил Зеленскому о нехватке оружия для наступления на Херсон

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил главе режима Владимиру Зеленскому о слабой эффективности американских РСЗО HIMARS при наступлении и что имеющиеся системы не позволяют устроить огненный вал. Об этом со ссылкой на источник в офисе Зеленского сообщает телеграм-канал "Резидент".

Залужный сказал, что из HIMARS был создан миф, рассчитанный на обывателя, а количества ракет, которые предоставил Запад, хватит на три дня артиллерийских ударов. Другого оружия также не хватает для перелома ситуации в пользу ВСУ. Киеву нужны ПВО, истребители, танки и еще много РСЗО для реальности захвата Херсона. При этом ранее ряд каналов писали, что Залужного могут уволить в случае невыполнения этой задачи или потери Соледара, Артемовска и Северска.

Так как в Херсонской области в сентябре может пройти референдум о возвращении спустя сто лет в состав России, то Зеленский недавно публично заявил, что у Украины мало времени - до шести недель. Желание быстрой победы связано и с тем, что на Западе все больше разубеждаются в способности Украины побеждать, поэтому для продолжения военной поддержки нужна срочная победа.

Министр обороны США Ллойд Остин недавно сказал, что конфликт вступил в решающую стадию.