28 Июля 2022
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Общество В России Украина
(2018) | Фото: Накануне.RU

ПЦУ обвинила патриарха Кирилла в ереси и потребовала лишить его престола

Православная церковь Украины обвиняет предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в ереси. ПЦУ требует признать еретической концепцию "русского мира", а патриарха Кирилла лишить права занимать престол. Свои требования верховные сановники ПЦУ изложили в письме к Константинопольскому патриарху Варфоломею.

"15 марта этого года была обнародована Декларация о "русском мире", под которой первоначально поставили свою подпись более 340 православных богословов из разных стран мира, число которых в настоящее время возросло до тысячи. Как отмечено в настоящей Декларации, "русский мир" — это неправославная, еретическая доктрина, близкая к учению этнофилетизма, осужденному на Константинопольском соборе 1872 года", - цитирует РБК письмо к Варфоломею.

Вселенский Патриарх Константинопольский - титул предстоятеля Константинопольской церкви, который считается primus inter pares (первым среди равных) епископом в сообществе православных поместных церквей и духовным лидером православных христиан во всём мире.

Теги: патриарх кирилл, пцу, рпц, русский мир



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