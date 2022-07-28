ПЦУ обвинила патриарха Кирилла в ереси и потребовала лишить его престола

Православная церковь Украины обвиняет предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла в ереси. ПЦУ требует признать еретической концепцию "русского мира", а патриарха Кирилла лишить права занимать престол. Свои требования верховные сановники ПЦУ изложили в письме к Константинопольскому патриарху Варфоломею.

"15 марта этого года была обнародована Декларация о "русском мире", под которой первоначально поставили свою подпись более 340 православных богословов из разных стран мира, число которых в настоящее время возросло до тысячи. Как отмечено в настоящей Декларации, "русский мир" — это неправославная, еретическая доктрина, близкая к учению этнофилетизма, осужденному на Константинопольском соборе 1872 года", - цитирует РБК письмо к Варфоломею.

Вселенский Патриарх Константинопольский - титул предстоятеля Константинопольской церкви, который считается primus inter pares (первым среди равных) епископом в сообществе православных поместных церквей и духовным лидером православных христиан во всём мире.