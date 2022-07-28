Песков всё ещё не знает, ревакцинировался ли Путин от коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что е в курсе, ревакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от коронавируса.

"Не знаю точно, не могу ответить на Ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, его цитирует РИА Новости.

В ответ на просьбу узнать о том, ревакцинировался ли президент и достаточное ли у него количество антител, Песков пообещал выяснить это. Отметим, Песков ничего не знал по этому поводу и две недели назад, когда ему задали аналогичный вопрос.

Напомним, президент привился от коронавируса весной 2021 г. Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй – 14 апреля. Позже глава государства сообщил, что привился "Спутником V". В ноябре 2021 г. сообщалось, что глава государства ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт". Примерно в это же время стало известно, что президент испытал на себе назальную вакцину от COVID-19.