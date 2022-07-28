Песков всё ещё не знает, ревакцинировался ли Путин от коронавируса

28 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России Москва
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Песков всё ещё не знает, ревакцинировался ли Путин от коронавируса

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что е в курсе, ревакцинировался ли президент РФ Владимир Путин от коронавируса.

"Не знаю точно, не могу ответить на Ваш вопрос", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, его цитирует РИА Новости.

В ответ на просьбу узнать о том, ревакцинировался ли президент и достаточное ли у него количество антител, Песков пообещал выяснить это. Отметим, Песков ничего не знал по этому поводу и две недели назад, когда ему задали аналогичный вопрос.

Напомним, президент привился от коронавируса весной 2021 г. Первый компонент препарата он получил 23 марта, второй – 14 апреля. Позже глава государства сообщил, что привился "Спутником V". В ноябре 2021 г. сообщалось, что глава государства ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт". Примерно в это же время стало известно, что президент испытал на себе назальную вакцину от COVID-19.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, ревакцинация, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.07.2022 13:40 Мск Песков не смог сказать, ревакцинировался ли Путин от коронавируса
Ранее 22.12.2021 21:24 Мск У Путина высокий уровень антител
Ранее 24.11.2021 15:31 Мск "Пшикнул, посидел 15 минут и пошел": Путину ввели назальную вакцину от коронавируса
Ранее 23.11.2021 05:05 Мск Гинцбург не исключил сокращение сроков испытаний назальной вакцины
Ранее 21.11.2021 20:34 Мск Путин испытает на себе назальную вакцину от коронавируса
Ранее 21.11.2021 19:54 Мск Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"
Ранее 10.05.2021 20:38 Мск "Результат позитивный". Путин рассказал о количестве антител после прививки
Ранее 14.04.2021 15:30 Мск Путин заявил о наличии у него "хорошего иммунного ответа" после первой прививки от коронавируса
Ранее 14.04.2021 13:24 Мск Путин сделал вторую прививку от коронавируса – прямо перед заседанием РГО
Ранее 28.03.2021 14:35 Мск Путин рассказал о своем состоянии после прививки
Ранее 25.03.2021 16:08 Мск "Прививку я сделал": Путин пообещал чаще посещать мероприятия лично
Ранее 25.03.2021 00:10 Мск Стало известно о самочувствии Путина после вакцинации
Ранее 24.03.2021 12:58 Мск В Кремле не назвали вакцину от коронавируса, которой привился Путин
Ранее 23.03.2021 21:02 Мск Путин поставил прививку от коронавируса
Ранее 23.03.2021 13:09 Мск Песков: Путин поставит прививку от коронавируса без камер
Ранее 22.03.2021 15:51 Мск Путин завтра сделает прививку от коронавируса


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети