В Новосибирской области начали строительство "Кампуса Аакадемпарка"

В фазу активного строительства вошел еще один объект проекта «Академгородок 2.0» – «Кампус Академпарка». Здания инновационной площадки будут включать производственные, офисные и лабораторные помещения для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

На площадку нового кампуса уже привлечен первый резидент, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области. Сегодня на территории поселка Ложок дан старт строительства первого здания новой производственной площадки «Кампус Академпарка», как символический момент начала активной строительной фазы проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке в п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района» в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области». В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ирина Мануйлова, представители органов исполнительной власти региона, местного самоуправления, организаций-партнеров.

Заместитель губернатора отметила важность строительства для решения актуальных вопросов импортозамещения и развития высокотехнологичных производств и проектов. Особое внимание Ирина Манйулова обратила на то, что при реализации проекта объединяют свои условия правительство региона и высокотехнологичный бизнес.

Основная задача проекта по развитию Академпарка – создание новых объектов инновационной инфраструктуры – производственных, офисных и лабораторных помещений для субъектов малого и среднего предпринимательства региона, которые займут порядка 20 000 кв. м. В рамках реализации проекта планируется привлечь около 1,2 млрд руб. инвестиций частных инвесторов, которые оценили для себя возможности работы и развития в Академпарке, и создать в компаниях-резидентах более 700 новых рабочих мест. При этом сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет области за период 2021-2025 гг. по прогнозам составит порядка 610 млн рублей.

Отметим, что в непосредственной близости от «Кампуса Академпарка» находятся объекты жилищного строительства и создается современная социальная инфраструктура, развитие которой является ключевым направлением программы «Академгородок 2.0».



