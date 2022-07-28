Роскомнадзор хочет через суд аннулировать регистрацию "Новой газеты"

Роскомнадзор через суд пытается аннулировать регистрацию "Новой газеты", которая сама перестала выходить в конце марта этого года – в канун своего 30-летия.

Издание приостановило работу в конце марта – после второго предупреждения от Роскомнадзора. Основанием для предупреждения стало отсутствие подписи-маркировки у иностранного агента.

В редакции заявили об отсутствии возможности продолжать работу в сложившихся обстоятельствах. При этом журналисты редакции зарегистрировали за рубежом электронное издание "Новая газета.Европа", а также выпускают журнал "НО".

Редактором "Новой газеты" является лауреат Нобелевской премии мира за 2021 год Дмитрий Муратов.