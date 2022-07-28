Лесной пожар в Якутии перекинулся на село Арылах, жителей эвакуируют

Природный пожар, вспыхнувший в лесах Мирнинского района Якутии, перешел на село Арылах, загорелись пять домов, сообщает правительство республики.

Пострадавших нет, огнем уничтожено три дома, два хозяйственных строения. Население села эвакуируют.

Ранее было принято решение об эвакуации детей из детского лагеря "Орленок", который находится рядом с селом.

На место пожара направлен вертолет МИ-8 МЧС России, также туда вылетел самолет Бе-200.

Напомним, в Хабаровском крае и Якутии из-за лесных пожаров был введен режим ЧС федерального уровня. В Аавиалесохране отмечали, что по России наибольшую площадь лесные пожары имеют именно в Якутии.