Роскомнадзор поддержал полный запрет пропаганды извращений

28 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество
Роскомнадзор (2022) | Фото: официальный сайт Роскомнадзора

Роскомнадзор поддержал полный запрет пропаганды извращений

Роскомнадзор согласен с тем, что необходимо ввести запрет на демонстрацию и пропаганду половых извращений независимо от возраста. Об этом заявила в Общественной палате РФ на круглом столе начальник отдела по экспертно-аналитической работе с сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова.
Читайте также:

Круглый стол назывался "Сотрудничество институтов государства и общества для защиты и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей: принципы, приоритеты, задачи". Бычкова сообщила, что только в первом квартале было заблокировано почти 7 тыс. сайтов с детской порнографией, 12 тыс. сайтов с пропагандой наркотиков, 3 тыс. призывов детей к самоубийству и других сайтов с запрещенной информацией. Во втором квартале были почти те же результаты, а также более 5 тыс. случаев ЛГБТ-пропаганды.

"Федеральным законом предусмотрен запрет на среди ЛГБТ-пропаганду несовершеннолетних. Однако на практике мы сталкиваемся с рядом проблем. К сожалению, применение данной нормы распространителями информации носит очень формальный характер. Подобный контент распространяется со знаком 18+, но в действительности ничего не мешает ребенку увидеть это. Подобная ситуация в аудиовизуальных сервисах, которые никак не ограждают детей. Огромное количество жалоб поступает в Роскомнадзор. Считаем необходимым от лица Роскомнадзора ввести запрет на пропаганду сексуальных девиаций (включая педофилию, некрофилию, любое сексуальное насилие) в отношении лиц любого возраста, а не только среди детей", - рассказала Бычкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума планирует организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и выйти на их рассмотрение в ходе осенней сессии.

Теги: роскомнадзор, запрет, пропаганда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети