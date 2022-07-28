Роскомнадзор поддержал полный запрет пропаганды извращений

Роскомнадзор согласен с тем, что необходимо ввести запрет на демонстрацию и пропаганду половых извращений независимо от возраста. Об этом заявила в Общественной палате РФ на круглом столе начальник отдела по экспертно-аналитической работе с сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова.

Читайте также: В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Круглый стол назывался "Сотрудничество институтов государства и общества для защиты и сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей: принципы, приоритеты, задачи". Бычкова сообщила, что только в первом квартале было заблокировано почти 7 тыс. сайтов с детской порнографией, 12 тыс. сайтов с пропагандой наркотиков, 3 тыс. призывов детей к самоубийству и других сайтов с запрещенной информацией. Во втором квартале были почти те же результаты, а также более 5 тыс. случаев ЛГБТ-пропаганды.

"Федеральным законом предусмотрен запрет на среди ЛГБТ-пропаганду несовершеннолетних. Однако на практике мы сталкиваемся с рядом проблем. К сожалению, применение данной нормы распространителями информации носит очень формальный характер. Подобный контент распространяется со знаком 18+, но в действительности ничего не мешает ребенку увидеть это. Подобная ситуация в аудиовизуальных сервисах, которые никак не ограждают детей. Огромное количество жалоб поступает в Роскомнадзор. Считаем необходимым от лица Роскомнадзора ввести запрет на пропаганду сексуальных девиаций (включая педофилию, некрофилию, любое сексуальное насилие) в отношении лиц любого возраста, а не только среди детей", - рассказала Бычкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума планирует организовать публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей и выйти на их рассмотрение в ходе осенней сессии.