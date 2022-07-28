Каждый четвертый россиянин работал на удалёнке – исследование

Каждый четвертый россиянин имел опыт удаленной работы, причем не обязательно он приходился на пандемию. Это данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Женщины в полтора раза чаще имеют опыт удаленной работы. Также ожидаемо в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках такой опыт встречается в два раза чаще, чем в малых городах и сельской местности.

На текущий момент только 10% респондентов находятся в режиме удаленной работы, женщин и мужчин примерно поровну. "Среди молодежи каждый пятый работает удаленно, среди людей предпенсионного возраста – только 6%. Люди с высшим образованием также чаще работают на удаленке", - рассказал журналистам директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

Вопреки распространенному мнению о навязывании формата работодателем, 65% работников признались, что сами выбрали удаленку, только в 24% компания сделала выбор за сотрудника.

"76% опрошенных работают в офисе, на предприятии, на транспорте, 9% - комбинированный формат. 14% хотели бы работать из дома, 50% - работать в офисе. Остальные хотели бы работать в комбинированном формате", - рассказал Львов.