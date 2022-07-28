28 Июля 2022
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Мусорный полигон (2021) | Фото: Накануне.RU

Россельхознадзор выявил в Тюменской области опасные для людей свалки на сельско-хозяйственных землях

Инспекторы Россельхознадзора выявили в Тюменской области шесть несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на землях сельхозназначения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Всего незаконными свалками оказалось загрязнено 10,4 га земель. Пять свалок было найдено в Тюменском и одна в Заводуковском районах.

"Установлено, что на землях сельскохозяйственного назначения складируются пластиковые, стеклянные, металлические упаковки от пищевых продуктов, картонные коробки, пластиковая тара, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода, картон, текстиль, доски, обрезки древесно-кустарниковой растительности, отходы жизнедеятельности и животноводства. Большая часть обнаруженных свалок состоит из материалов, не способных к природному саморазложению, что приводит к ухудшению качества земель. Токсичные соединения попадают в атмосферу, почву и грунтовые воды. В дальнейшем это может привести к гибели или тяжелым болезням местной флоры и фауны, повысить риск опасных патологий у людей", - говорится в сообщении

Правообладателям земельных участков будут объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ.

Теги: свалка, земли сельхозназначения, Россельхознадзор



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