Замначальника пожарной части Екатеринбурга предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями

Заместитель начальника пожарно-спасательной части, расположенной в Екатеринбурге, предстанет перед судом за злоупотребление своими полномочиями. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения прокуратуры.

Обвиняемый исполнял свои должностные обязанности с января 2019 по январь 2020 года. Пожарно-спасательная часть была создана в целях организации профилактики и тушения пожаров на одном из предприятий. Несмотря на возложенную ответственность, за год замначальника выдал 19 сотрудникам подрядных организаций, выполняющим на предприятии пожароопасные работы, поддельные удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума, проставляя в них необходимые реквизиты. За это обвиняемый получал вознаграждение по 2-3 тыс. рублей.

При этом, считает следствие, замначальника пожарной части знал, что его действия не только нарушают закон, но и пожарную безопасность, что может привести к причинению вреда, угрозе жизни и здоровью людей, а также уничтожению имущества.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.