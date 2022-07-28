Около 30 свердловчан пострадали от укусов змей в этом году, треть – в Екатеринбурге

В этом сезоне на территории Свердловской области зарегистрировано уже 27 пострадавших от укусов змей. Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, восемь из них подверглись нападению гадюк.

В черте Екатеринбурга отмечено 10 случаев. Четыре укуса произошли в Нижнем Тагиле, по три – в Красноуфимском, Каменском районах и в Первоуральске. По разу змеи жалили в Нижнетуринском, Березовском, Сысертском и Тугулымском городских округах. Среди пострадавших – двое детей до 14 лет.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, все пострадавшие уже выздоровели и выписаны из лечебно-профилактических учреждений.

В ведомстве отметили, что в Свердловской области обитают преимущественно ужи (которые безобидны, но брать в руки их все равно не стоит) и ядовитые гадюки. После укуса змеи пострадавшему нужно обязательно обратиться за медпомощью.