В Челябинской области пьяный подросток на мотоцикле сбил пешехода

В Челябинской области пьяный подросток на мотоцикле сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Мужчина от полученных травм скончался.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня ночью на 1 км автодороги поселок Кременкуль-подъезд к автодороге Челябинск-Харлуши. Пьяный 17-летний парень на мотоцикле GR2 Optimum, не имея права управления, сбил мужчину. Пешеход скончался, подросток получил телесные повреждения, госпитализирован.

Ранее подросток к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Мотоцикл принадлежит его матери, которая в день совершения ДТП отсутствовала дома. Со слов несовершеннолетнего, он самостоятельно взял мотоцикл покататься.