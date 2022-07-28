28 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области пьяный подросток на мотоцикле сбил пешехода

В Челябинской области пьяный подросток на мотоцикле сбил пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. Мужчина от полученных травм скончался.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня ночью на 1 км автодороги поселок Кременкуль-подъезд к автодороге Челябинск-Харлуши. Пьяный 17-летний парень на мотоцикле GR2 Optimum, не имея права управления, сбил мужчину. Пешеход скончался, подросток получил телесные повреждения, госпитализирован.

Ранее подросток к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Мотоцикл принадлежит его матери, которая в день совершения ДТП отсутствовала дома. Со слов несовершеннолетнего, он самостоятельно взял мотоцикл покататься.

Теги: мотоцикл, подросток, ДТП, пешеход,



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