МИД: Конкретного результата по обмену Бута пока нет

В МИД РФ заявили, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся, но конкретного результата пока нет.

Так официальный представитель министерства Мария Захарова прокомментировала информацию о возможном обмене россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Ее заявление размещено на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, российские власти исходят из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России направлено предложение обменять гражданина РФ Виктора Бута, много лет находящегося в американской тюрьме, на граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана, осуждённых в России. В Кремле отказались комментировать информацию о возможном обмене Бута.