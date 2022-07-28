Петербуржцы не смогли получить ответ на вопрос о компенсации в рамках реализации закона о КРТ

Председатель жилищного комитета Олег Зотов мог слукавить, отвечая на вопрос об оценке стоимости жилья в рамках реализации закона о «Комплексном развитии территорий» (КРТ).

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев провел со своими избирателями прямой эфир, посвященный новому закону о КРТ и перспективам реализации программы. Его гостем стал председатель жилищного комитета Олег Зотов.

«Готовясь к сегодняшнему эфиру, к встрече с вашими избирателями, с вами, я пригласил к себе представителей сообщества оценщиков, тех самых людей, которые будут определять размер возмещения. Проконсультировался с ними, как это будет происходить», — рассказал Зотов.

По словам председателя жилищного комитета, специалисты уже начали готовить механизмы определения размера возмещения, однако конкретных документов пока нет.

«На самом деле в жилищном кодексе, то, что я услышал от коллег на сегодняшний день, они кстати говоря взяли на вооружение уже, начали продумывать механизмы определения справедливого размера возмещения для того, чтобы не возникало вопросов, связанных с колебаниями рыночной конъюнктуры», — заявил Зотов.

Не сумев дать четкого ответа на вопрос о том, как будет определяться размер компенсации, Зотов рассказал о «спекуляциях», которые начались на этой теме.

«Сейчас уже начались какие-то попытки спекулировать на этой теме, но та информация, которая у меня есть, она не подтверждает колебания цены на рынке на квартиры, которые в соответствии с нашим законом могут быть включены в программу реновации», — добавил Зотов.

Таким образом, после ответов Зотова остается неясным, кто будет гарантировать справедливость сделки и возмещения компенсации. Помимо того, по словам председателя жилищного комитета, реализация закона о КРТ растянется на годы. Поэтому цена на «хрущевки», вероятнее всего, будет резко снижаться, поскольку непонятно, кто захочет покупать жилье с риском оказаться на окраинах города.

Напомним, ранее журналисты обратили внимание, что закон о «Комплексном развитии территорий», предложенный губернатором Бегловым, не отвечает интересам петербуржцев. Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к градоначальнику напрямую, задав ему ряд вопросов о предстоящей «реновации». Однако ответов на них парламентарий так и не получил.