Петербуржцы не смогли получить ответ на вопрос о компенсации в рамках реализации закона о КРТ

28 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Санкт-Петербург
Дом, хрущевка (2020) | Фото: Накануне.RU

Петербуржцы не смогли получить ответ на вопрос о компенсации в рамках реализации закона о КРТ

Председатель жилищного комитета Олег Зотов мог слукавить, отвечая на вопрос об оценке стоимости жилья в рамках реализации закона о «Комплексном развитии территорий» (КРТ).

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев провел со своими избирателями прямой эфир, посвященный новому закону о КРТ и перспективам реализации программы. Его гостем стал председатель жилищного комитета Олег Зотов.

«Готовясь к сегодняшнему эфиру, к встрече с вашими избирателями, с вами, я пригласил к себе представителей сообщества оценщиков, тех самых людей, которые будут определять размер возмещения. Проконсультировался с ними, как это будет происходить», — рассказал Зотов.

По словам председателя жилищного комитета, специалисты уже начали готовить механизмы определения размера возмещения, однако конкретных документов пока нет.

«На самом деле в жилищном кодексе, то, что я услышал от коллег на сегодняшний день, они кстати говоря взяли на вооружение уже, начали продумывать механизмы определения справедливого размера возмещения для того, чтобы не возникало вопросов, связанных с колебаниями рыночной конъюнктуры», — заявил Зотов.

Не сумев дать четкого ответа на вопрос о том, как будет определяться размер компенсации, Зотов рассказал о «спекуляциях», которые начались на этой теме.

«Сейчас уже начались какие-то попытки спекулировать на этой теме, но та информация, которая у меня есть, она не подтверждает колебания цены на рынке на квартиры, которые в соответствии с нашим законом могут быть включены в программу реновации», — добавил Зотов.

Таким образом, после ответов Зотова остается неясным, кто будет гарантировать справедливость сделки и возмещения компенсации. Помимо того, по словам председателя жилищного комитета, реализация закона о КРТ растянется на годы. Поэтому цена на «хрущевки», вероятнее всего, будет резко снижаться, поскольку непонятно, кто захочет покупать жилье с риском оказаться на окраинах города.

Напомним, ранее журналисты обратили внимание, что закон о «Комплексном развитии территорий», предложенный губернатором Бегловым, не отвечает интересам петербуржцев. Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к градоначальнику напрямую, задав ему ряд вопросов о предстоящей «реновации». Однако ответов на них парламентарий так и не получил.

Теги: губернатор беглов, закон о крт, олег зотов, закс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети