В уральском городе потушили лесной пожар, возникший по вине жителей

Сегодня, 28 июля, сотрудники Уральской авиалесоохраны ликвидировали лесной пожар в Полевском городском округе.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, площадь возгорания составила 14 гектаров. В тушении были задействованы 14 человек и два трактора. Уже установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем местных жителей.

Также за минувшие сутки в регионе было ликвидировано два лесных возгорания на территории Нижнетагильского лесничества и городского округа Первоуральск. Общая площадь, пройденная огнем, составила менее гектара.

Напомним, что этой весной в уральских лесах были зафиксированы случаи умышленных поджогов. Между тем, по словам некоторых чиновников, сгоревшие леса "восстановятся самостоятельно".