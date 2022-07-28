28 Июля 2022
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

В "Кольцово" экстренно приземлился самолет, летевший в Москву

В международном аэропорту "Кольцово" экстренно приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот" - рейс SU-1525. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на пути из Горно-Алтайска в Москву одному из пассажиров стало плохо.

Пассажиру уже была оказана первая медицинская помощь, после которой он был госпитализирован в одну из городских больниц. Самолет вылетел в пункт назначения.

Напомним, что в мае самолету рейса U6-388, летевшему по маршруту Омск - Москва авиакомпании "Уральские авиалинии", также пришлось совершить экстренную посадку в Екатеринбурге. Причиной стало ухудшение самочувствия одной из пассажирок воздушного судна

Теги: Кольцово, аэропорт, самолет



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