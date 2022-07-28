28 Июля 2022
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князь Владимир, памятник, Боровицкая площадь (2016) | Фото: Накануне.RU

Пушлилин: Князь Владимир стал первым собирателем русских земель

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с годовщиной Крещения Руси, отметив актуальность этого праздника сегодня, означающего единство русских.
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Сегодня Русская Православная Церковь отмечает день памяти святого равноапостольного князя Владимира, принявшего православие и крестившего Русь.

"Князь Владимир стал первым собирателем русских земель, он объединил разрозненные территории, понимая, что в этом залог мощи и процветания Руси. Эту мудрость он передал и нам, завещая хранить мир и единство между собой", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Князь Владимир является одним из наиболее долго правивших князей и царей в истории Руси. Он находился на киевском престоле 37 лет (978-1015). На Украине, в условиях нынешней внешнеполитической ориентации, подчеркивают, что Владимир принял еще формально неразделенное христианство, то есть сделал будто бы "европейский выбор". Однако хроники отмечают, что Владимир осознанно отверг западное христианство и принял православие от Византии.

Теги: Денис Пушилин, князь Владимир



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