В Челябинске прошел обкатку новый низкопольный трамвай

В Челябинске завершили обкатку два новых 100% низкопольных трамвая модели 71-628, сообщили Накануне.RU в региональном миндортрансе.

Всего в 2022 года в город поступит 30 вагонов Усть-Кавтавского вагоностроительного завода. Трамвай оборудован кондиционером с функцией очистки и обеззараживания воздуха, Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки и мультимедийным комплексом. Челябинский трамвай получил новую маску и контурную подсветку.

Трамваи могут эксплуатироваться как одиночным вагоном, так и в составе поезда из нескольких вагонов, сцепленных в один подвижной состав и управляемых из одной кабины.

В течение следующего месяца будет проведено документальное оформление новых вагонов.