Суд признал законным принудительное взыскание с Google штрафа в 7 млрд рублей

Суд признал законным взыскание в принудительном порядке с компании Google оборотного штрафа в размере более 7,2 млрд руб.

Этот оборотный штраф Google получил еще в декабре 2021 года. Тогда компания не согласилась с взысканием и пыталась оспорить его. Между тем, за полгода корпорация была оштрафована еще несколько раз, в том числе на 21 млрд руб. за отказ удалять запрещенный российскими законами контент.

Компании Google придется делать выбор, считает председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Сенатор полагает, что Google "потерял возможность монетизации" (речь об отключении рекламы в роликах на YouTube – прим. ред.), а значит – "они работают сейчас в России из политических соображений". "Они вынуждены будут выплатить штраф, если не решат прекратить свою деятельность в России", - пригрозил Пушков.