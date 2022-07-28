Украинский дрон атаковал дом, в котором живут сотрудники Запорожской АЭС

Украинский ударный беспилотник нанес удар по дому, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. Об этом сообщили РИА Новости в администрации Энергодара.

Там уточнили, что жертв удалось избежать, повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская.

Атака была совершена ночью по поселку "Сосновый Бор". Власти города назвали произошедшее терактом.

В ночь на 20 июля украинские беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что БПЛА были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества.