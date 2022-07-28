Назначен судья по делу пермского стрелка

Уголовное дело в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), будет рассматривать судья Пермского краевого суда Сергей Коробейников. Информация об этом опубликована в картотеке суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Дата начала процесса пока не определена.

Сергей Коробейников занимает должность судьи с 2005 года. Ранее работал мировым судьей, с 2007 по 2010 год являлся судьей Осинского суда, в декабре 2012 года назначен судьей Пермского краевого суда.

Напомним, ранее СКР завершил расследование дела. Бекмансурова обвиняют по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

20 сентября 2021 года Бекмансуров в помещении Пермского государственного национального исследовательского университета и на прилегающей к нему территории с целью массового убийства произвел из ружья множественные прицельные выстрелы с близкого расстояния в направлении людей. В результате погибли шесть человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, в которого Бекмансуров также произвел выстрел. Благодаря своевременной реакции мужчина остался жив. Кроме того, в результате своих действий, как считает следствие, Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. руб.