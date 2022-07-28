В Москве максимум заболевших ковидом с 24 февраля

В России выявили 11 515 заражений коронавирусом за сутки, это максимум с 13 апреля. Зафиксирован 41 летальный исход, сообщили в опрештабе по борьбе с COVID-19.

Отдельное беспокойство вызывает статистика по Москве. Здесь за сутки выявлено 4477 случаев ковида – это максимум с 24 февраля. За сутки число заболевших выросло почти на 22%.

Несмотря на новую волну пандемии, вполне очевидно накрывающую страну, власти не спешат возвращать эпидемические ограничения, например, масочный режим. Только в отдельных регионах он возвращается в рекомендательной форме. Опросы населения показывают, что только четверть россиян за возвращение масочного режима. При этом около половины респондентов против такого ограничения.