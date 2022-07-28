WhatsApp оштрафован на 18 миллионов за отказ локализовать данные в РФ

Мессенджер WhatsApp оштрафован за отказ локализовать данные в РФ. Решение принял мировой судья Таганского района Москвы.

"Признать виновным WhatsApp LLC. и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 млн руб.", - цитирует РИА Новости решение судьи Тимура Вахрамеева.

Штраф назначен по административной статье "Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных". Представитель компании в суд не явился, посему дело рассматривалось без него.

Напомним, согласно закону, вступившему в силу 1 января этого года, владельцы иностранных сайтов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей обязаны открыть в России филиал, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.