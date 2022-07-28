"Это ваш выбор - рожать детей": Вице-губернатор Краснодарского края нагрубила родителям первоклассников

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова резко ответила родителям первоклассников, которых не берут в школу из-за нехватки мест. Чиновницу после ее заявлений уже окрестили "новой Глацких".

Инцидент произошел на встрече с жителями микрорайона Губернский в Краснодаре.

Одна из присутствующих рассказала, что ее муж работает в другом регионе, а она сейчас живет одна с двумя детьми и не имеет возможности водить ребенка пешком в другую школу.

"Это выбор вашего мужа — работать за 1,5 тыс. км от дома и не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей", — заявила в ответ заместитель главы Краснодарского края.

"Вы интересные такие…" — сказала она, добавив, что, глядя из окна на новую школу от застройщика, родители даже не интересуются, есть ли там места.

После скандальной встречи Минькова принесла извинения. "Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно", — написала она в своем Telegram-канале.

При этом телеграм-канал Mash сообщает, что, по словам родителей, чиновница отправляла в черный список тех, кто решил задать ей дополнительные вопросы.

Напомним, скандально известная экс-спортсменка Ольга Глацких ранее прославилась фразой "государство не просило вас рожать". При этом после резонансных высказываний она не закончила свою общественно-политическую деятельность, стало известно, что Глацких возглавит Русский экологический фонд, учрежденный в Свердловской области.