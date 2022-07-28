28 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

Компенсация коммунальных услуг в Свердловской области составит от 3 до 5%

Сегодня, 28 июля, на Среднем Урале принят новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, это одна из мер социальной поддержки, позволяющая рассчитывать компенсацию коммунальных платежей для нуждающихся. Размер стандарта на 2022 год определен исходя из тарифов на коммунальные услуги и предельных индексов роста платы за КУ по каждому из муниципалитетов региона.

Также размер областного стандарта дифференцирован по численности семьи, и является единым на всей территории муниципального образования. В Свердловской области компенсация коммунальных услуг составит от 3 до 5%, максимальная поддержка будет оказываться малоимущим и социально незащищенным категориям.

"Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их затраты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую законодательством долю расходов в совокупном доходе семьи. Для одиноко проживающих и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума это 12%. Для граждан, имеющих доход равный или превышающий величину прожиточного минимума – 22%", - пояснил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

На компенсацию стоимости коммунальных услуг уральцам в этом году будет выделено 2,8 млрд рублей из областного бюджета.

Теги: стандарт, компенсация, размер



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