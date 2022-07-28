28 Июля 2022
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Владимир Зеленский (2022) | Фото: t.me/V_Zelenskiy_official / пресс-служба президента Украины

Захарова – Зеленскому: "Чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения Киевской Руси, а также с Днем украинской государственности. В своем обращении он назвал Украину преемницей Киевской Руси. Это высказывание прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Княже Володимир, тогда чур  не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Теги: мария захарова, владимир зеленский, крещение киевской руси



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