В Магнитогорске осудят местного жителя, ударившего ножом пассажира маршрутки

В Магнитогорске будут судить 35-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью пассажиру маршрутки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в мае 2022 года пьяный мужчина в маршрутке беспричинно ранил ножом пассажира. Он встал сзади потерпевшего, сидящего на переднем пассажирском сидении возле водителя, обхватил рукой и нанес удар ножом в шею. После этого он вышел из маршрутки, открыл переднюю дверь и ударил пассажира ножом в живот.

Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.