28 Июля 2022
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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

В КПРФ готовы объединиться со "Справедливой Россией", но при одном условии

В КПРФ готовы объединиться со "Справедливой Россией – За правду", если последняя будет выполнять партийную программу коммунистов. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение - подтягивайтесь, работайте", - цитирует РИА Новости Зюганова. Он добавил, что предложения СРЗП, позиционирующих себя в последнее время как социалистов, будут рассмотрены.

Ранее лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов говорил, что в исторической перспективе объединение двух партий неизбежно. При этом реальных подвижек на этом направлении ни одна из партий пока не предпринимает, ряд громких заявлений перед выборами 2021 года не привел ни к какому результату.

Теги: кпрф, геннадий зюганов, справедливая россия - за правду, объединение, сергей миронов



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