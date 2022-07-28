Референдум в ДНР может пройти в сентябре — Кофман

Референдум о вхождении ДНР в состав России может пройти в сентябре. Об этом заявил председатель Общественной палаты Республики Александр Кофман.

"По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября", — сказал он ТАСС о сроках проведения референдума.

Накануне первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов высказал мнение, что вся территория ДНР будет освобождена до конца августа. При этом замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сказал более осторожно: "Освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году".

Сенатор Андрей Клишас допускает, что референдумы о воссоединении регионов с Россией пройдут осенью. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что палата регионов рассмотрит обращения ЛНР, ДНР или областей Украины о присоединении к РФ.

Главный военный спикер киевского режима Алексей Арестович открыто признал, что режим сделает все, чтобы референдумы не состоялись.

Американские военные эксперты считают, что присоединение регионов к России будет означать их защиту российским ядерным щитом, то есть Украине и ее кураторам будет угрожать ядерный удар, если украинские боевики продолжать атаковать новые российские территории.