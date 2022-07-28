Клишас допустил, что парламент осенью может рассмотреть интеграцию новых территорий

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас допустил присоединение к России осенью 2022 года новых территорий.

"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", - написал сенатор в Telegram-канале.

В начале июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что осенью палата регионов может рассмотреть обращения ЛНР, ДНР или областей Украины о присоединении к РФ. Но для этого данные территории должны провести референдумы и принять решение самостоятельно, отметила она.

Ранее власти Запорожской и Херсонской областей заявили о готовности провести референдумы о вхождении в состав России. Сообщалось, что регионы, так же как и ЛНР и ДНР, планируют провести референдум в сентябре.