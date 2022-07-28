"Уральские авиалинии" перешли на оплату по СБП

Компания "Уральские авиалинии" совместно с Банком ВТБ внедрили систему быстрых платежей (СБП) для оплаты авиабилетов онлайн. По этой же системе можно оплатить и другие услуги, предоставляемые перевозчиком.

Как сообщается в Telegram-канале компании, произвести оплату можно как на сайте, так и в мобильном приложении. В первом случае необходимо выбрать СБП в качестве способа оплаты, отсканировать QR-код и подтвердить платеж. Во втором - также выбрать СБП и подтвердить платеж.

Авиаперевозчик добавил, что нынешний способ упростит процедуру покупки билетов и услуг компании для пассажиров, а также сократит время и избавит от необходимости каждый раз вводить данные карты.