Миллионный район Уханя закрыли на локдаун из-за четырех положительных тестов на ковид

28 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
Оцепление во время локдауна в Шанхае (29.03.22) (2022) | Фото: 163.com

Миллионный район Уханя закрыли на локдаун из-за четырех положительных тестов на ковид

Китайский город Ухань закрыл район Цзянся с населением почти в миллион человек после четырех положительных тестов на ковид, у которых даже не было никаких симптомов простуды. Настолько власти боятся повторить новую вспышку ковида.

Пока власти района объявили трехдневные "временные меры контроля". Все заведения были закрыты, а мероприятия запрещены. Весь общественный транспорт, от автобусов до метро, остановлен, и жителям настоятельно рекомендовано не покидать район без крайней необходимости. В некоторых местах жителям запрещено покидать свои дома.

Китай придерживается стратегии "нулевого уровня ковида", включающей массовое тестирование, строгие правила изоляции и локальные изоляторы. Это не позволило вырасти смертности. В отличие от многих других стран, общее число смертей в 2020 и 2021 гг. в стране увеличилось на 3% каждый год, но только за счет старения населения. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении, которая не учитывает возрастную структуру, даже выросла на два месяца, что выгодно отличает Китай. В мире в целом за два года ОПЖ сократилась на 1,8 года.

При этом жесточайшие меры по борьбе с ковидом стоили Китаю огромного провала рождаемости - до 1,16 ребенка на женщину. Это наибольшее в мире падение из всех стран и самое низкое в истории Китая. В Гонконге же рождаемость опустилась до 0,75 ребенка на женщину, чего не было никогда и ни в одной стране мира как минимум с 1950 года. То есть, не допустив роста смертности, Китай допустил резкое снижение рождаемости - более чем на 3 млн.

Теги: Китай, Ухань, локдаун, ковид, карантин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети