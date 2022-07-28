Миллионный район Уханя закрыли на локдаун из-за четырех положительных тестов на ковид

Китайский город Ухань закрыл район Цзянся с населением почти в миллион человек после четырех положительных тестов на ковид, у которых даже не было никаких симптомов простуды. Настолько власти боятся повторить новую вспышку ковида.

Пока власти района объявили трехдневные "временные меры контроля". Все заведения были закрыты, а мероприятия запрещены. Весь общественный транспорт, от автобусов до метро, остановлен, и жителям настоятельно рекомендовано не покидать район без крайней необходимости. В некоторых местах жителям запрещено покидать свои дома.

Китай придерживается стратегии "нулевого уровня ковида", включающей массовое тестирование, строгие правила изоляции и локальные изоляторы. Это не позволило вырасти смертности. В отличие от многих других стран, общее число смертей в 2020 и 2021 гг. в стране увеличилось на 3% каждый год, но только за счет старения населения. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении, которая не учитывает возрастную структуру, даже выросла на два месяца, что выгодно отличает Китай. В мире в целом за два года ОПЖ сократилась на 1,8 года.

При этом жесточайшие меры по борьбе с ковидом стоили Китаю огромного провала рождаемости - до 1,16 ребенка на женщину. Это наибольшее в мире падение из всех стран и самое низкое в истории Китая. В Гонконге же рождаемость опустилась до 0,75 ребенка на женщину, чего не было никогда и ни в одной стране мира как минимум с 1950 года. То есть, не допустив роста смертности, Китай допустил резкое снижение рождаемости - более чем на 3 млн.