"Ъ": Списки детей участников СВО, поступивших в вузы по спецквоте, оказались засекречены

28 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
приемная комиссия, абитуриенты, поступление (2017) | Фото: infox.ru

"Ъ": Списки детей участников СВО, поступивших в вузы по спецквоте, оказались засекречены

Данные детей участников военной спецоперации, поступивших в российские вузы по спецквоте (им выделили около 10% от всех бюджетных мест), засекретили. Как пишет "Коммерсант", у обычных абитуриентов в списках поступивших указаны ФИО или номер СНИЛС, данные находятся в открытом доступе. У детей участников военной спецоперации указан специальный номер, персональные данные скрыты.

В вузах сослались на распоряжение Минобрнауки. В министерстве не объяснили, в каких целях данные засекретили. В одной из приемных комиссий предположили, что по ФИО абитуриентов можно вычислить данные их родственников, принимающих участие в боевых действиях. Юристы считают, что данные о семьях военных не являются военной тайной, но могут быть признаны служебной тайной в области обороны, доступ к ней тоже может быть ограничен.

По данным вузов, выделенные квоты выбраны в вузах и других учебных заведениях не полностью. При этом у льготников хорошие показатели по ЕГЭ, то есть они могли бы поступить на бюджетные места и на общих основаниях. 

Теги: вуз, спецквота, абитуриенты, участник сво, персональные данные



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети