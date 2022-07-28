"Ъ": Списки детей участников СВО, поступивших в вузы по спецквоте, оказались засекречены

Данные детей участников военной спецоперации, поступивших в российские вузы по спецквоте (им выделили около 10% от всех бюджетных мест), засекретили. Как пишет "Коммерсант", у обычных абитуриентов в списках поступивших указаны ФИО или номер СНИЛС, данные находятся в открытом доступе. У детей участников военной спецоперации указан специальный номер, персональные данные скрыты.

В вузах сослались на распоряжение Минобрнауки. В министерстве не объяснили, в каких целях данные засекретили. В одной из приемных комиссий предположили, что по ФИО абитуриентов можно вычислить данные их родственников, принимающих участие в боевых действиях. Юристы считают, что данные о семьях военных не являются военной тайной, но могут быть признаны служебной тайной в области обороны, доступ к ней тоже может быть ограничен.

По данным вузов, выделенные квоты выбраны в вузах и других учебных заведениях не полностью. При этом у льготников хорошие показатели по ЕГЭ, то есть они могли бы поступить на бюджетные места и на общих основаниях.