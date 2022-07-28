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Политика Свердловская область
Людмила Бабушкина, Евгений Куйвашев (2017) | Фото: Накануне.RU

Спикер ЗакСО объяснила, почему депутаты не стали задавать вопросов после отчета Куйвашева

Спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина объяснила, почему в этом году депутаты не стали задавать вопросы губернатору Евгению Куйвашеву после его отчета в областном парламенте.
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Напомним, 28 июня, Куйвашев отчитывался в ЗакСО об итогах деятельности правительства Свердловской области в 2021 году. После того, как он выступил с докладом, глава региона сказал, что готов ответить на вопросы народных избранников. Однако спикер заксобрания заявила, что делать этого не нужно. По ее словам, за то, чтобы закончить отчет без вопросов, проголосовали 45 депутатов (всего их присутствовало 47). Это вызвало немалое удивление у губернатора.

Как рассказала Бабушкина на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, это никак не связано с тем, что осенью в Свердловской области предстоят выборы главы региона. Куйвашев собирается принять в них участие и уже сдал документы в избирком.

"Не надо так политически разворачивать вопрос. Мы стараемся придерживаться закона о правовых актах, регламента. Мы до доклада губернатора о деятельности правительства направляем ему вопросы. Их направляют комитеты, фракции. В соответствии с этими вопросами он готовит свой отчет о деятельности правительства, отвечая на каждый. Что он и сделал", - заявила спикер ЗакСО в ответ на вопрос Накануне.RU.

Также она прокомментировала слова депутата от КПРФ Александра Ивачева, который после заседания сообщил, что ему отключили микрофон, и он не смог спросить губернатора, о чем хотел.

"Мне очень неприятно было это слышать. Поскольку мы приняли решение, депутаты уже не задают вопросы и не могут задать, согласны? Мы проголосовали за это. И никто ничьи кнопки не блокировал. Это надо понимать", - заключила Людмила Бабушкина.

Стоит отметить, что Ивачев хотел спросить Куйвашева о деятельности "Ельцин-центра" в Екатеринбурге. Губернатор считает, что он "должен работать и функционировать".

Теги: Куйвашев, Бабушкина, ЗакСО, отчет



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